La trilogia di EP inaugurata lo scorso anno da Noel Gallagher con “Black Star Dancing EP” (qui la nostra recensione) e proseguita con “This Is The Place EP” (qui la nostra recensione), si concluderà il prossimo 6 Marzo con l’uscita di Blue Moon Rising EP. Per anticiparlo, l’ex Oasis aveva già diffuso il primo estratto Wandering Star (che trovate qui), cui si è aggiunto oggi il videoclip della title track. Eccolo: