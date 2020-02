Noel Gallagher’s High Flying Birds – Come On Outside

La trilogia di EP inaugurata lo scorso anno da Noel Gallagher con “Black Star Dancing EP” (qui la nostra recensione) e proseguita con “This Is The Place EP” (qui la nostra recensione), si concluderà venerdì prossimo con l’uscita di Blue Moon Rising EP. L’ultima anticipazione dall’EP è arrivata oggi ed è Come On Outside, che potete ascoltare qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video):