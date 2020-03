L’8 Maggio uscirà su Blu Note Pick Me Up Off The Floor, il nuovo album realizzato da Norah Jones insieme a Jeff Tweedy due Wilco. Per anticiparlo, c’è adesso il videoclip del primo estratto I’m Alive, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 How I Weep

02 Flame Twin

03 Hurts To Be Alone

04 Heartbroken, Day After

05 Say No More

06 This Life

07 To Live

08 I’m Alive

09 Were You Watching?

10 Stumble On My Way

11 Heaven Above