Nothing – Say Less

Fermi a “Dance On The Blacktop” del 2018, gli americani Nothing hanno annunciato oggi il loro nuovo lavoro in studio. Il disco, che si intitolerà The Great Dismal, uscirà il 30 Ottobre su Relapse ed è anticipato dal videoclip del primo estratto Say Less. Lo trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 A Fabricated Life

02 Say Less

03 April Ha Ha

04 Catch A Fade

05 Famine Asylum

06 Bernie Sanders

07 In Blueberry

08 Memories

09 Blue Mecca

10 Just A Story

11 Ask The Rust