Notwist – Oh Sweet Fire

Fermi a “Messier Objects” del 2015, i Notwist sono riapparsi oggi con una nuova traccia, Oh Sweet Fire, brano che dovrebbe essere una prima anticipazione dal loro prossimo lavoro in studio. Il pezzo, che vanta la collaborazione dei tedeschi con il jazzista Ben LaMar Gay, potete ascoltarlo qui in basso da Spotify e YouTube: