Notwist – Where You Find Me

Fermi a “Messier Objects” del 2015, i Notwist erano tornati il mese scorso con una nuova traccia, Oh Sweet Fire (che trovate qui). Oggi scopriamo che si trattava del primo estratto da Vertigo Days, il loro nuovo album in uscita il 29 Gennaio per Morr Music. Insieme all’annuncio è arrivato anche l’ascolto della seconda anticipazione Where You Find Me, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube: