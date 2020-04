Come annunciato ieri, a mezzanotte è stato diffuso Don’t Stop… (Demo), la demo di un nuovo/vecchio brano degli Oasis registrato circa quindici anni fa. L’iniziativa per la diffusione del pezzo è arrivata da Noel Gallagher, che nel brano ci mette anche la voce. Potete ascoltarlo qui in basso da Spotify e YouTube: