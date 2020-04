Oasis: nuovo brano a mezzanotte

Calma e sangue freddo, non è affatto come può sembrare. Sì, a mezzanotte arriverà un nuovo brano degli Oasis, intitolato Don’t Stop, ma si tratta di un demo risalente a circa quindici anni fa, prima che la band si sciogliesse, che Noel Gallagher ha deciso di tirare fuori ufficialmente solo adesso. Qui in basso trovate il tweet con cui Noel ha dato l’annuncio e quello con cui il fratello Liam ha commentato la cosa.

Watch out there’s an asteroid about c’mon you know LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) April 29, 2020