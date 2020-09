Oasis: ristampa in arrivo per i 25 anni di (What’s The Story)...

Il 2 Ottobre saranno venticinque anni esatti dalla pubblicazione di (What’s The Story) Morning Glory?, lo storico secondo album degli Oasis. Per celebrare la ricorrenza, proprio quel giorno arriverà la ristampa del disco che, rimasterizzato per l’occasione, sarà disponibile anche in doppio vinile argentato. A questo link tutti i dettagli sui vari formati disponibili.