One World: Together At Home, ecco le migliori esibizioni della serata

Si è tenuto ieri sera (in Italia a partire dalle 2:00 di oggi) One World: Together At Home, il grande evento di beneficenza per raccogliere fondi a sostegno degli operatori del settore sanitario che stanno affrontando l’emergenza mondiale del coronavirus. L’evento, curato da Lady Gaga insieme a Global Citizen e la World Health Organization, è stato trasmesso in diretta TV su numerosi canali americani e servizi di streaming di tutto il mondo, presentati dai conduttori Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert. Tra le varie performance trasmesse, vi riportiamo qui di seguito quelle di Eddie Vedder, Paul McCartney, Rolling Stones, Billie Joe Armstrong, Billie Eilish ed Elton John. Tutte le altre sono facilmente reperibili in rete sui vari canali che hanno seguito l’evento.