Oneohtrix Point Never – Cross Talk I / Auto & Allo / Long Road Home [AUDIO]

A due anni da “Age Of” (qui la nostra recensione), il 30 Ottobre uscirà su Warp Magic Oneohtrix Point Never, il nuovo album di Daniel Lopatin aka Oneohtrix Point Never. Insieme all’annuncio è arrivato l’ascolto dell’inter prima parte del disco, Cross Talk I, Auto & Allo e Long Road Home. Le trovate qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla tracklist del disco:

01 Cross Talk I

02 Auto & Allo

03 Long Road Home

04 Cross Talk II

05 I Don’t Love Me Anymore

06 Bow Ecco

07 The Whether Channel

08 No Nightmares

09 Cross Talk III

10 Tales From The Trash Stratum

11 Answering Machine

12 Imago

13 Cross Talk IV / Radio Lonelys

14 Lost But Never Alone

15 Shifting

16 Wave Idea

17 Nothing’s Special