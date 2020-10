A due anni da “Age Of” (qui la nostra recensione), questo venerdì uscirà su Warp Magic Oneohtrix Point Never, il nuovo album di Daniel Lopatin aka Oneohtrix Point Never. Dopo l’ascolto dell’intera prima parte del disco (che trovate qui), oggi sono arrivate le seguenti cinque tracce, Cross Talk II, I Don’t Love Me Anymore, Bow Ecco, The Whether Channel e No Nightmares, con quest’ultima che vanta il featuring alla voce di The Weeknd. Potete ascoltarle tutte qui in basso da Spotify: