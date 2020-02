Dopo Straight To Hell (che trovate qui), Under The Graveyard (che trovate qui) e Ordinary Man (che trovate qui), Ozzy Osbourne oggi ha diffuso anche un’ultima anticipazione da Ordinary Man, il suo nuovo lavoro solista in uscita domani. Il pezzo si intitola It’s A Raid e vanta il featuring di Post Malone, che ricambia così la collaborazione a Ozzy. Lo trovate qui in basso da Spotify e YouTube, mentre vi ricordiamo che Ozzy sarà in Italia a Novembre per una data del suo tour.