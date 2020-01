Dopo averci fatto ascoltare i primi due estratti Straight To Hell e Under The Graveyard (che trovate qui), Ozzy Osbourne oggi ha finalmente svelato la data d’uscita di Ordinary Man, il suo nuovo lavoro solista. Il disco arriverà il 21 Febbraio su Epic e conterrà anche una collaborazione con Elton John, realizzata per la title track Ordinary Man, che potete ascoltare qui in basso da Spotify e YouTube. Vi ricordiamo che Ozzy sarà in Italia a Novembre per una data del suo tour.