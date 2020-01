Fermo da solista a “Scream” del 2010, Ozzy Osbourne tornerà nel 2020 (la data d’uscita ufficiale non è ancora nota) con il suo nuovo lavoro in studio, che si intitolerà Ordinary Man. Nell’attesa, Ozzy ha già diffuso due estratti, Straight To Hell e Under The Graveyard (che trovate qui), con il primo che adesso ha anche un videoclip ufficiale. Lo trovate qui in basso, mentre vi ricordiamo che Ozzy sarà in Italia a Novembre per una data del suo tour.