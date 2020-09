Pallbearer – The Quicksand Of Existing

A distanza di tre anni dall’ottimo “Heartless” (qui la nostra recensione), il 23 Ottobre uscirà su Nuclear Blast Forgotten Days, il nuovo album dei Pallbearer prodotto da Randall Dunn dei Sunn O))). Dopo la title track (che trovate qui) e Rite Of Passage (che trovate qui), oggi per anticiparlo è arrivato anche il video di The Quicksand Of Existing. Eccolo qui in basso: