I rumors degli ultimi giorni sono stati confermati: sta per arrivare un nuovo album di Paul McCartney. Il disco, che si intitolerà McCartney III (ideale seguito di “McCartney” del ’70 e “McCartney II” dell’80), uscirà l’11 Dicembre per Capitol ed è stato registrato interamente in solitario dall’ex Beatles durante il lockdown della scorsa primavera.