Pearl Jam: annunciato il nuovo album

La conferma ufficiale è finalmente arrivata: i Pearl Jam pubblicheranno il 27 Marzo su Monkeywrench/Republic il loro nuovo lavoro in studio, a ben sette anni dal precedente “Lightning Bolt” del 2013. Il disco, prodotto da Josh Evans, si intitolerà Gigaton e, insieme all’annuncio, sono anche state svelate le date dell’intero tour a supporto, che prenderà il via il 18 Marzo da Toronto per poi arrivare a Giugno anche nel vecchio continente. Vi ricordiamo che i Pearl Jam saranno in Italia a Luglio per un’unica data del loro tour europeo.