Pearl Jam: arriva gratis su Apple TV la Gigaton Visual Experience

Usciti il 27 Marzo con il nuovo album Gigaton (qui la nostra recensione), i Pearl Jam avrebbero voluto e dovuto lanciare il disco con un listening party nei cinema/teatri di tutto il mondo. La pandemia a mandato a monte il piano (così come il relativo tour a supporto del disco), ma Eddie Vedder e soci hanno deciso di sfruttare comunque quanto avevano preparato per i fan: a partire da domani 24 Aprile, infatti, sarà disponibile gratuitamente e per una settimana su Apple TV la Gigaton Visual Experience, uno speciale evento audiovisivo in Dolby Atmos e Dolby Vision.