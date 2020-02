Pearl Jam – Dance Of The Clairvoyants (Mach III)

Dopo la “Mach I” e la “Mach II”, i Pearl Jam hanno diffuso oggi la versione definitiva “Mach III” del video di Dance Of The Clairvoyants, il primo singolo estratto da Gigaton, il loro ritorno discografico in uscita il 27 Marzo su Monkeywrench/Republic a ben sette anni dal precedente “Lightning Bolt” del 2013. Lo trovate qui in basso, mentre vi ricordiamo che i Pearl Jam saranno in Italia a Luglio per un’unica data del loro tour europeo.