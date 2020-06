Pearl Jam di nuovo dal vivo (per un evento benefico virtuale)

In queste settimane i Pearl Jam sarebbero dovuti arrivare in Europa per il tour a supporto di “Gigaton”, il loro ultimo lavoro in studio (qui la nostra recensione). Il tour è ovviamente saltato, ma Eddie Vedder e soci hanno trovato il modo di esibirsi comunque dal vivo, seppure virtualmente, prendendo parte ieri all’evento benefico “All In WA”, messo in piedi per raccogliere fondi a supporto degli abitanti dello stato di Washington colpiti dal Covid-19. Per l’occasione i membri della band (cui si è aggiunto l’ex Red Hot Chili Peppers Josh Klinghoffer, che avrebbe dovuto aprire alcune date del tour americano), ciascuno da casa propria, hanno imbracciato gli strumenti ed eseguito per la prima volta dal vivo il singolo Dance Of The Clairvoyants. Ecco qui in basso cosa ne è venuto fuori: