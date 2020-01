Pearl Jam: ecco la tracklist di Gigaton

Dopo l’annuncio del loro ritorno discografico e il “puzzle” di titoli diffuso tramite la loro mailing list ufficiale, i Pearl Jam hanno confermato oggi la tracklist ufficiale di Gigaton, il loro nuovo lavoro in studio in uscita il 27 Marzo su Monkeywrench/Republic, che vedrà la luce a ben sette anni dal precedente “Lightning Bolt” del 2013. La tracklist la trovate qui in basso, mentre vi ricordiamo che i Pearl Jam saranno in Italia a Luglio per un’unica data del loro tour europeo.