Pearl Jam in Italia a Giugno

Usciti a Marzo con il nuovo album “Gigaton” (qui la nostra recensione), i Pearl Jam sarebbero dovuti arrivare in Europa quest’estate per il relativo tour a supporto del disco, ma ovviamente è saltato tutto compresa loro unica data italiana, programmata per il 5 Luglio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola (BO). La notizia di oggi è che Eddie Vedder e soci hanno annunciato la rischedulazione dell’intero tour, che li porterà in Italia, sempre a Imola, il prossimo 26 Giugno. Vi ricordiamo che i biglietti già acquistati per il 2020 rimarranno validi nel 2021.

26 GIUGNO @ AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI, IMOLA (BO)