Quando uscì, nel 1992, il videoclip di Jeremy, uno dei singoli estratti da “Ten” (1991), venne censurato su richiesta delle tv musicali, nella scena in cui il ragazzino protagonista del video si mette la pistola in bocca lasciando intendere di spararsi. Adesso, a distanza di quasi trent’anni, i Pearl Jam hanno diffuso in occasione del National Gun Violence Awareness Day la versione “uncensored” del video, rimasterizzato in HD. Eccolo qui in basso: