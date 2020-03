Pearl Jam – Quick Escape [VIDEO]

Questo venerdì uscirà Gigaton, l’attesissimo nuovo album dei Pearl Jam che arriverà a ben sette anni dal precedente “Lightning Bolt” del 2013. Dopo Dance Of The Clairvoyants (che trovate qui) e Superblood Wolfmoon (che trovate qui), Eddie Vedder e soci hanno diffuso oggi anche il video del terzo estratto Quick Escape (c’è anche un video game a tema, a questo indirizzo). Lo trovate qui in basso, mentre vi ricordiamo che i Pearl Jam saranno in Italia a Luglio per un’unica data del loro tour europeo, al momento confermato.