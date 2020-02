Dopo il primo estratto Dance Of The Clairvoyants (che trovate qui), i Pearl Jam già ieri hanno diffuso la seconda anticipazione da Gigaton, il loro ritorno discografico in uscita il 27 Marzo su Monkeywrench/Republic a ben sette anni dal precedente “Lightning Bolt” del 2013. Superblood Wolfmoon adesso ha anche un videoclip ufficiale creato da Tiny Concert e che trovate qui in basso, mentre vi ricordiamo che i Pearl Jam saranno in Italia a Luglio per un’unica data del loro tour europeo.