Perfume Genius – On The Floor

Fermo all’ottimo “No Shape” del 2017 (qui la nostra recensione), Mike Hadreas aka Perfume Genius tornerà il 15 Maggio su Matador con Set My Heart On Fire Immediately, il suo nuovo lavoro in studio annunciato oggi. Dopo il videoclip del primo estratto Describe (che trovate qui), oggi è arrivato anche quello del secondo On The Floor, eccolo: