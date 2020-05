Phoebe Bridgers – I See You [AUDIO]

Dopo il fulminante esordio nel 2017 con “Stranger In The Alps” (qui la nostra recensione), Phoebe Bridgers si è fatta notare per una serie di collaborazioni, tra cui quella con Conor Oberst, lo scorso anno, per l’omonimo debutto del progetto Better Oblivion Community Center (qui la nostra recensione). Il 19 Giugno Bridgers pubblicherà il nuovo album Punisher, già anticipato da Garden Song (che trovate qui) e Kyoto (che trovate qui), cui si è aggiunto adesso anche l’ascolto di I See You. Eccolo qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video):