Phoebe Bridgers – Kyoto [VIDEO]

Dopo il fulminante esordio nel 2017 con “Stranger In The Alps” (qui la nostra recensione), Phoebe Bridgers si è fatta notare per una serie di collaborazioni, tra cui quella con Conor Oberst, lo scorso anno, per l’omonimo debutto del progetto Better Oblivion Community Center (qui la nostra recensione). A Febbrai Bridgers è tornata con un nuovo brano, Garden Song (che trovate qui), prima anticipazione dal suo secondo album di cui oggi ha diffuso i dettagli: il disco si intitolerà Punisher e uscirà il 19 Giugno su Dead Oceans. Insieme all’annuncio è arrivato anche il video del secondo estratto Kyoto, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 DVD Menu

02 Garden Song

03 Kyoto

04 Punisher

05 Halloween

06 Chinese Satellite

07 Moon Song

08 Savior Complex

09 ICU

10 Graceland Too

11 I Know The End