Uscita quest’anno con “Punisher”, il suo nuovo lavoro in studio (qui la nostra recensione), Phoebe Bridgers è tornata oggi con un nuovo videoclip estratto dal disco, realizzato per Savior Complex. Il video è stato diretto dalla sua quasi omonima Phoebe Waller-Bridge e vede come protagonista l’attore Paul Mescal. Lo trovate qui in basso da Facebook (non dovesse andare, questo è il link diretto):