Pixies – Hear Me Out

Usciti lo scorso anno con il nuovo album “Beneath Th Eyrie” (qui la nostra recensione), i Pixies sono tornati con un nuovo brano, Hear Me Out, uno dei due lati A di un 12” in uscita il 16 Ottobre (sull’altro lato ci sarà Mambo Sun). Il brano, le cui parti vocali sono affidate alla sola Paz Lenchantin, è accompagnato dal videoclip ufficiale che trovate qui in basso: