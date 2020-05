PJ Harvey: in ristampa l’intera discografia

PJ Harvey ha annunciato oggi il programma di ristampa della sua intera discografia. Nei prossimi mesi, infatti, tutti i suoi album verranno ristampati in vinile (ma saranno disponibili anche in CD e in digitale), accompagnati da un secondo disco a se stante contenente le relative versioni demo. Il primo della serie sarà “Dry”, il suo esordio del 1992, che arriverà il 24 Luglio così come il disco dei demo. Qui in basso potete ascoltare la versione demo di Sheela-Na-Gig da Spotify e trovate anche il post Instagram con cui Harvey ha dato l’annuncio.