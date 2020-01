Placebo: nuovo album in arrivo

Impegnati come sono stati nelle lunghe celebrazioni per il loro ventennale, i Placebo sono discograficamente fermi dal 2013, anno in cui usciva “Loud Like Love”. Adesso, però, qualcosa inizia a muoversi, visto che la band ha diffuso tramite i propri canali social l’immagine di Brian Molko e Stefan Olsdal intenti a firmare un nuovo contratto discografico con So Recordings (etichetta, tra gli altri, dei Band Of Skulls), con la quale pubblicheranno il loro ottavo lavoro in studio. Qui in basso il post da Instagram: