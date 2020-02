Come annunciato un paio di settimane fa, i Placebo hanno firmato un nuovo contratto discografico e sono al lavoro sul loro prossimo album, che potrebbe uscire nel corso del 2020. In attesa di saperne di più, la band di Brian Molko ha annunciato un passaggio estivo in Italia, ecco i dettagli della data:

14 LUGLIO @ PIAZZA SORDELLO, MANTOVA

Biglietti disponibili dalle ore 10:00 di lunedì 17 Febbraio su TicketOne e Ticketmaster