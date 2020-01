Fermi a “United Crushers” del 2016, gli americani Poliça torneranno il 31 Gennaio su Memphis Industries con When We Stay Alive, il loro nuovo lavoro in studio. Dopo Driving (che trovate qui), Forget Me Now (che trovate qui) e Steady (che trovate qui), oggi è la volta di ascoltare anche Sea Without Blue. Lo trovate qui in basso da Spotify e YouTube, mentre vi ricordiamo che il tour a supporto del disco passerà dall’Italia a Marzo per un appuntamento.