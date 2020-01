Fermi a “United Crushers” del 2016, gli americani Poliça torneranno il 31 Gennaio su Memphis Industries con When We Stay Alive, il loro nuovo lavoro in studio. Dopo Driving (che trovate qui) e Forget Me Now (che trovate qui), adesso è arrivato anche l’ascolto di Steady. Lo trovate qui in basso da Spotify e YouTube, mentre vi ricordiamo che il tour a supporto del disco passerà dall’Italia a Marzo per un appuntamento.