Porches – Do U Wanna [VIDEO]

Il suo ultimo lavoro in studio è “The House” del 2018 (qui la nostra recensione), ma già l’anno scorso Aaron Maine aka Porches era tornato con il nuovo brano Rangerover (che trovate qui). Oggi scopriamo che il pezzo sarà la bonus track di Ricky Music, il suo nuovo album che arriverà il 13 Marzo su Domino. Insieme all’annuncio Maine ha diffuso anche il videoclip di Do U Wanna, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Patience

02 Do U Wanna

03 Lipstick Song

04 PFB

05 I Wanna Ride

06 Madonna

07 I Can’t Even Think

08 Hair

09 Fuck_3

10 Wrote Some Songs

11 Rangerover (Bonus Track)