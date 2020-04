Post Malone: ecco il tributo ai Nirvana

Giusto qualche giorno fa eravamo qui a riportare il disastro combinato dai Puddle Of Mudd nel coverizzare i Nirvana. Lo stesso non può certo dirsi per Post Malone, che ha eseguito in livestream un intero set tributo ai Nirvana, band per cui non ha mai nascosto la sua profonda ammirazione. L’obiettivo era quello di raccogliere fondi per affrontare l’emergenza sanitaria mondiale. La performance di Post Malone e la sua band (tra cui Travis Barker dei Blink-182 alla batteria) è stata senza dubbio di livello (lo stesso Krist Novoselic ha decisamente apprezzato), qui in basso trovate la setlist proposta dal rapper e il video integrale trasmesso in streaming:

Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle

Drain You

Come As You Are

Lounge Act

School

Heart-Shaped Box

Something In The Way

About A Girl

Stay Away

Lithium

Breed

On A Plain

Very Ape

Territorial Pissings

In Bloom