Il 17 Luglio (originariamente la data era l’1 Maggio) uscirà su BMG Hate For Sale, l’undicesimo lavoro in studio dei Pretenders, successore di “Alone” del 2016. Per anticiparlo, la band aveva già diffuso oggi l’ascolto del primo estratto The Buss (che trovate qui), cui si è aggiunto adesso anche quello della title track, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube: