L’1 Maggio uscirà su BMG Hate For Sale, l’undicesimo lavoro in studio dei Pretenders, successore di “Alone” del 2016. Per anticiparlo, la band ha diffuso oggi l’ascolto del primo estratto The Buss, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla tracklist del disco:

01 Hate For Sale

02 The Buzz

03 Lightning Man

04 Turf Accountant Daddy

05 You Can’t Hurt A Fool

06 I Didn’t Know When To Stop

07 Maybe Love Is In NYC

08 Junkie Walk

09 Didn’t Want To Be This Lonely

10 Crying In Public