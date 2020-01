Un po’ per “colpa” dei Pavement che l’hanno spoilerata sui loro social, un po’ perché l’annuncio era effettivamente programmato, è arrivata la line-up ufficiale dell’edizione 2020 dello spagnolo Primavera Sound, in programma a Barcellona dal 3 al 7 Giugno. Massive Attack, Beck, Bauhaus, The Strokes, Tyler, The Creator sono solo alcuni dei tantissimi nomi in cartellone. Qui in basso l’elenco completo: