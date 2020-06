Primavera Sound 2021: ecco la line-up definitiva

Il Primavera Sound, che come tanti altri festival ha dovuto dare forfait per l’edizione 2020, nelle scorse settimane aveva diffuso le prime due ondate di nomi, tra nuovi innesti e tante riconferme di artisti che avrebbero dovuto esibirsi quest’anno. Oggi ne sono arrivati ancora, a chiudere una line-up davvero mastodontica. Trovate la locandina aggiornata qui in basso, mentre vi ricordiamo che il festival si svolgerà dal 2 al 6 Giugno del prossimo anno.