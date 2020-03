Primavera Sound: rinviate le edizioni 2020 sia di Barcellona che di Porto

Era nell’aria ed era davvero difficile credere che nulla sarebbe cambiato: a stretto giro, gli organizzatori del Primavera Sound hanno confermato il rinvio (per fortuna non l’annullamento) delle edizioni 2020 tanto della storica versione di Barcellona, in Spagna, quanto di quella gemella di Porto, in Portogallo. La prima avrebbe dovuto tenersi tra il 3 e il 7 Giugno, mentre la seconda dall’11 al 13 Giugno. Le nuove date sono: 26-30 Agosto per Barcellona, 3-5 Settembre per Porto.