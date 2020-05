Primavera Sound: salta l’edizione 2020

Con una certa e apprezzabile dose si ottimismo gli organizzatori del Primavera Sound avevano rinviato l’edizione 2020, quella del ventennale, da inizio Giugno a fine Agosto, sperando che le cose a livello mondiale andassero per il meglio. Così non è stato, dunque oggi l’organizzazione del festival spagnolo ha ufficialmente comunicato l’annullamento dell’edizione 2020, dando appuntamento al 2021, nello specifico dal 2 al 6 Giugno. I biglietti e gli abbonamenti acquistati per il 2020 resteranno validi per il 2021, fatta salva la possibilità di chiedere il rimborso.