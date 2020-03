Protomartyr – Processed By The Boys [VIDEO]

Protomartyr – Processed By The Boys

Fermi all’ottimo “Relatives In Descent” del 2017, gli americani Protomartyr hanno annunciato oggi quello che sarà il loro nuovo lavoro in studio. Il disco, che s’intitolerà Ultimate Success Today, uscirà il 29 Maggio su Domino ed è anticipato oggi dal videoclip del primo estratto Processed By The Boys, che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 Day Without End

02 Processed By The Boys

03 I Am You Now

04 The Aphorist

05 June 21

06 Michigan Hammers

07 Tranquilizer

08 Modern Business Hymns

09 Bridge & Crown

10 Worm In Heaven