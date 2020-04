Fermi all’ottimo “Relatives In Descent” del 2017, gli americani Protomartyr sarebbero dovuti uscire il 29 Maggio con il loro nuovo lavoro in studio Ultimate Success Today. L’uscita è stata rinviata, così come tante altre, al 17 Luglio, ma quantomeno dopo il primo estratto Processed By The Boys (che trovate qui) da oggi è disponibile anche il video di Worm In Heaven. Eccolo: