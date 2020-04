Puddle Of Mudd: oltraggio ai Nirvana

Come se non bastassero la pandemia, la quarantena e la crisi economica, è balzata ai disonori della cronaca un’esibizione dei Puddle Of Mudd dello scorso Gennaio per la newyorkese SiriusXM, durante la quale la band ha coverizzato niente poco di meno che la About A Girl dei Nirvana, nella versione dell’unplugged. La performance del frontman Wes Scantlin è risultata a dir poco imbarazzante, intento com’era a scimmiottare Kurt Cobain piuttosto che a dare una propria reinterpretazione del pezzo. Scantlin, ad ogni modo, in queste ore ha velatamente sostenuto tramite gli account social ufficiali della band che chi lo critica è semplicemente geloso… valutate voi…