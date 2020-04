Purity Ring – I Like The Devil

Fermi ad “Another Eternity” del 2015, i Purity Ring torneranno domani con il loro nuovo lavoro in studio, WOMB, in uscita su 4AD. Dopo il primo estratto Stardew (che trovate qui) e poi Peacefall e Pink Lightning (che trovate qui), l’ultima anticipazione è I Like The Devil, qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video):