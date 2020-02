Fermi ad “Another Eternity” del 2015, i Purity Ring torneranno il 3 Aprile con il loro nuovo lavoro in studio, WOMB, in uscita su 4AD. Per anticiparlo, il duo ha diffuso l’ascolto del primo estratto Stardew, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla tracklist del disco:

01 Rubyinsides

02 Pink Lightning

03 Peacefall

04 I Like The Devil

05 Femia

06 Sinew

07 Vehemence

08 Silkspun

09 Almanac

10 Stardew