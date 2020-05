A quanto pare i Puscifer, il progetto parallelo di Maynard James Keenan dei Tool, sono pronti per tornare con un nuovo lavoro in studio, seguito di “Money Shot” del 2015. Il disco, ancora senza titolo e data d’uscita ufficiale, potrebbe vedere la luce in autunno e potrebbe contenere anche Apocalyptical, il nuovo brano diffuso oggi. Il pezzo è accompagnato dal (surreale) videoclip che trovate qui in basso: